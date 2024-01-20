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Кутергин Леонид Анисимович

Место рождения

Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутергин Анисим Поликарпович

Мать: Кутергина (Сметанина) Пелагея

Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутергина Дина Леониловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутергина Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутергин Роман Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутергин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: не указана

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