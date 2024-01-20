Кутергин Леонид Анисимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутергина Дина Леониловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутергина Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутергин Роман Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутергин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: не указана