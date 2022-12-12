Самуйлик Леонид Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1963
Бракосочетание
?.04.1988
Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.09.1989
Дочь: Михайлюк Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Самуйлик Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
17.04.1993
Дочь: Якимук Дарья Леонидовна
Мать ребёнка: Самуйлик Валентина Владимировна
Пружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.02.2004
Сын: Самуйлик Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Самуйлик Валентина Владимировна
Место жительства
Неизвестно