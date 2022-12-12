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Самуйлик Леонид Анатольевич

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Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

13.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1963

Отец: Самуйлик Анатолий Леонтьевич

Мать: Самуйлик Анна Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
?.04.1988

Жена: Самуйлик Валентина Владимировна

Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.09.1989

Дочь: Михайлюк Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Самуйлик Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
17.04.1993

Дочь: Якимук Дарья Леонидовна

Мать ребёнка: Самуйлик Валентина Владимировна

Пружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.02.2004

Сын: Самуйлик Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Самуйлик Валентина Владимировна

Малорита, Малоритский район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Малорита, Малоритский район, Брестская область
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