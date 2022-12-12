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Луданный Сергей Алексеевич
Луданный Сергей Алексеевич
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Место рождения
Армавир
, город Армавир, Краснодарский край
Дата рождения
27.05.1992
Пол
Мужской
Отец
Луданный Алексей Николаевич
1963 г.р.
Мать
Слешина Вера Сергеевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1992
Отец:
Луданный Алексей Николаевич
Мать:
Слешина Вера Сергеевна
Армавир
, город Армавир, Краснодарский край
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