Луданный Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луданный Сергей Алексеевич

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

27.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1992

Отец: Луданный Алексей Николаевич

Мать: Слешина Вера Сергеевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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