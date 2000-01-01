Лисков Селентей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лисков Илентей
Мать: Синитан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лискова Хемите
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Имет (Иван)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Мулентей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Селехвер
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно