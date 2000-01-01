Лисков Селентей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисков Селентей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лисков Илентей

Мать: Синитан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лискова Хемите

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Имет (Иван)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Ишмет (Григорий)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Мулентей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Селехвер

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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