Хабибуллин Загидулла Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Место рождения

Абдулово, 452193, Россия

Дата рождения

01.01.1908

Дата смерти

12.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1942 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908

Отец: Хабибуллин Абдулла

Мать: Хабибуллина ?

Военная награда
Неизвестно
Хабибуллин Загидулла Абдулович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Абдулово. Юбилейная картотека
Бракосочетание
1930

Жена: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Хабибуллин Талгат Загидуллович

Мать ребёнка: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Хабибуллин Ислам Загидуллович

Мать ребёнка: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Кантимирова (Хабибуллина) Мавлида Загидулловна

Мать ребёнка: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Смерть
12.05.1993
Похороны
Неизвестно

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