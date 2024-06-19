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Николай Иванович

Место рождения

Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КИ
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Место
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Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Жена: (Придачина) Анна Яковлевна

Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф 496 о9 д107 29 об - 30 по жениху: д. Илексы у родника Петр Иванович и кондуктор Вишняков Иван Александрович по невесте: д. Косичина Андрей Филиппов и солдатский сын Цымбал Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

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