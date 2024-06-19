Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
ГАВО ф 496 о9 д107 29 об - 30 по жениху: д. Илексы у родника Петр Иванович и кондуктор Вишняков Иван Александрович по невесте: д. Косичина Андрей Филиппов и солдатский сын Цымбал Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно