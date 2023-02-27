(Рогозина) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Стефан

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Рогозина) Екатерина

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Никифор

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Рогозина) Прасковья

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Игнат

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Рогозина) Степанида

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рогозин Алексей

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рогозин Яков

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Рогозина) Марина

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Рогозина) Матрёна

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Смерть
Неизвестно

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