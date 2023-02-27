(Рогозина) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Стефан
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Рогозина) Екатерина
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Никифор
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Рогозина) Прасковья
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Игнат
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Рогозина) Степанида
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рогозин Алексей
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рогозин Яков
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Рогозина) Марина
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Рогозина) Матрёна
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Смерть
Неизвестно