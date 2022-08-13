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Казакова (Либако) Мария

Место рождения

с. Славино Дергачёвский район

Дата рождения

11.11.1948

Дата смерти

13.08.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Александр

Рождение ребёнка
14.04.1972

Дочь: Сивко (Казакова) Светлана

Отец ребёнка: Казаков Александр

Рождение ребёнка
19.07.1975

Сын: Казаков Павел

Отец ребёнка: Казаков Александр

Смерть
13.08.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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