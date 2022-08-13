Казакова (Либако) Мария
Место рожденияс. Славино Дергачёвский район
Дата рождения11.11.1948
Дата смерти13.08.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Александр
Рождение ребёнка
14.04.1972
Дочь: Сивко (Казакова) Светлана
Отец ребёнка: Казаков Александр
Рождение ребёнка
19.07.1975
Сын: Казаков Павел
Отец ребёнка: Казаков Александр
Смерть
13.08.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость