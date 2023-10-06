Грундланд Альберто — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грундланд Альберто

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грундланд Николетта

Рождение ребёнка
17.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грундланд Николетта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грундланд Николетта

Смерть
Неизвестно
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