Будиновская (Макарова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будиновская (Макарова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.

Дата рождения

1922

Дата смерти

06.01.2008

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Макаров Алексей Андреевич

Мать: Макарова Анна Ивановна

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будиновский Николай Николаевич

г Свердловск (Екатеринбург)
Рождение ребёнка
21.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будиновский Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
06.01.2008
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