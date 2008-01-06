Будиновская (Макарова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияс. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Дата рождения1922
Дата смерти06.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Макаров Алексей Андреевич
Мать: Макарова Анна Ивановна
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
01.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будиновский Николай Николаевич
г Свердловск (Екатеринбург)
Рождение ребёнка
21.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будиновский Николай Николаевич
Смерть
06.01.2008