Серебренникова Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Серебренников Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Серебренников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Серебренникова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Серебренников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Арина Михайловна
Отец ребёнка: Серебренников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Серебренников Егор Михайлович
Отец ребёнка: Серебренников Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно