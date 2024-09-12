Серебренникова Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Серебренников Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Серебренников Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Серебренникова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Серебренников Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Арина Михайловна

Отец ребёнка: Серебренников Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Серебренников Егор Михайлович

Отец ребёнка: Серебренников Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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