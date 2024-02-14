Рахметев Хасян
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Нигматов Рахмат
Мать: (Сейфуллова) Сахиб
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Батыршина) Зюлейха
Рождение ребёнка
1837
Сын: Хасанов Шарафетдин
Мать ребёнка: (Батыршина) Зюлейха
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Хасанова) Фатыма
Мать ребёнка: (Батыршина) Зюлейха
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Хасанова) Хакима
Мать ребёнка: (Батыршина) Зюлейха
Смерть
Неизвестно