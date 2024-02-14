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Рахметев Хасян

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Нигматов Рахмат

Мать: (Сейфуллова) Сахиб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Батыршина) Зюлейха

Рождение ребёнка
1837

Сын: Хасанов Шарафетдин

Мать ребёнка: (Батыршина) Зюлейха

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Хасанова) Фатыма

Мать ребёнка: (Батыршина) Зюлейха

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Хасанова) Хакима

Мать ребёнка: (Батыршина) Зюлейха

Смерть
Неизвестно

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