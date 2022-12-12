Эстрин Абрам Меерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.12.1914 ст.
Жена: Эстрина Ривка Львовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Эстрина Ривка Львовна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Эстрина Ривка Львовна
Рождение ребёнка
17.08.1922
Сын: Эстрин Григорий Абрамович
Мать ребёнка: Эстрина Ривка Львовна
Смерть
Неизвестно