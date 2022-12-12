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Эстрин Абрам Меерович

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Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
16.12.1914 ст.

Жена: Эстрина Ривка Львовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Эстрин Арон Абрамович

Мать ребёнка: Эстрина Ривка Львовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Эстрин Зелик Абрамович

Мать ребёнка: Эстрина Ривка Львовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.08.1922

Сын: Эстрин Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Эстрина Ривка Львовна

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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