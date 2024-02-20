Мелихов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелихова Мария Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелихова Мария Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Мария Авдеевна

Смерть
1991
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н пос.Вимовец
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
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