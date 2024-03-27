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Гинтер Христиан

Место рождения

Петродолинское, Одеська область

Дата рождения

03.04.1873

Дата смерти

26.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1873

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Екатерина

Петродолинское, Одеська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Гинтер Фёдор

Мать ребёнка: Гинтер Христина

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гинтер Христиан Христианович

Мать ребёнка: Гинтер Христина

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Екатерина Христиановна

Мать ребёнка: Гинтер Христина

Оренбургская обл., Новомихайловский сельсовет
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лучер Елизавета

Мать ребёнка: Гинтер Христина

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
был арестован в Егорьевке ст. Решета
Работа или профессия
Неизвестно
Раскулачили в 1929 г. Сам бежал, а семью выслали в Коми ССР. Арестовали на станции Платовка. Пропал без вести.
Смерть
26.01.1944
Красноярский край
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