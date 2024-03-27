Гинтер Христиан
Место рождения
Дата рождения03.04.1873
Дата смерти26.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1873
Отец: Гинтер Христиан
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гинтер Фёдор
Мать ребёнка: Гинтер Христина
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гинтер Христиан Христианович
Мать ребёнка: Гинтер Христина
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Екатерина Христиановна
Мать ребёнка: Гинтер Христина
Оренбургская обл., Новомихайловский сельсовет
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лучер Елизавета
Мать ребёнка: Гинтер Христина
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
был арестован в Егорьевке ст. Решета
Работа или профессия
Неизвестно
Раскулачили в 1929 г. Сам бежал, а семью выслали в Коми ССР. Арестовали на станции Платовка. Пропал без вести.
Смерть
26.01.1944
Красноярский край