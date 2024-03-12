Дуркин (Кычина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркин (Кычина) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кычин Семён

Мать: Кычина Мавра

Смерть
2013
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