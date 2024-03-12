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Дуркин (Кычина) Агафья
Дуркин (Кычина) Агафья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
2013
Пол
Женский
Отец
Кычин Семён
1884 г.р.
Мать
Кычина (Чупрова) Мавра
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Кычин Семён
Мать:
Кычина Мавра
Смерть
2013
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