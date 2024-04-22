Ильин Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения?.07.1921
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1921
Вступление в партию
1938
член ВЛКСМ
Образование
По 1939
средняя школа
Военная служба
02.06.1941
воентехник 2 ранга, младший артиллерийский техник 341 гаубичного артиллерийского полка
Смерть
?.10.1941
Старый Добротвор, Львівська область
Причина смерти: На войне | в районе
Образование
По 1941
Тамбовское Артиллерийско-Оружейное техническое училище ОРВО по курсу арттехников по 2 разряду
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За освобождение Праги», Медаль «За взятие Берлина», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Похороны
Неизвестно
неизвестно, пропал без вести