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Ильин Борис Александрович

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

?.07.1921

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1921

Отец: Ильин Александр Андреевич

Мать: Ильина Татьяна Андреевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Вступление в партию
1938
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
член ВЛКСМ
Образование
По 1939
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
средняя школа
Военная служба
02.06.1941
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
воентехник 2 ранга, младший артиллерийский техник 341 гаубичного артиллерийского полка
Смерть
?.10.1941
Старый Добротвор, Львівська область
Причина смерти: На войне | в районе
Образование
По 1941
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбовское Артиллерийско-Оружейное техническое училище ОРВО по курсу арттехников по 2 разряду
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За освобождение Праги», Медаль «За взятие Берлина», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Похороны
Неизвестно
неизвестно, пропал без вести
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