Архипов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1940
Дата смерти19.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1940
Рождение ребёнка
?.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
12.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Людмила Александровна
Селитьба
Смерть
19.08.1996