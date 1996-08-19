Архипов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Евгений Николаевич

Архипов Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1940

Дата смерти

19.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1940

Отец: Архипов Николай Иванович

Мать: Архипова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
?.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Людмила Александровна

Селитьба
Смерть
19.08.1996
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