Корнеев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Корнеева) Анна Яковлевна