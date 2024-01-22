Корнеев Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Корнеева) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Корнеева) Анна Яковлевна

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