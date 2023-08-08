Казаков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1938
Дата смерти26.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1938
Бракосочетание
20.06.1965
Рождение ребёнка
21.03.1966
Сын: Казаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Казакова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: Ромашова Елена Александровна
Мать ребёнка: Казакова Нина Владимировна
Смерть
26.08.1986