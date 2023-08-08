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Казаков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1938

Дата смерти

26.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1938

Отец: Казаков Сергей Борисович

Мать: Казакова Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
20.06.1965

Жена: Казакова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
21.03.1966

Сын: Казаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Казакова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: Ромашова Елена Александровна

Мать ребёнка: Казакова Нина Владимировна

Смерть
26.08.1986
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