Тутынина (Максимова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутынина (Максимова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Тутынин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутынин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Тутынин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Тутынин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутынин Харитон Михайлович

Отец ребёнка: Тутынин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Тутынин Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно

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