Блажко Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1937
Дата смерти12.02.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Моздок
Рождение ребёнка
25.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Моздок
Рождение ребёнка
12.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
12.02.2012