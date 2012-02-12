Блажко Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блажко Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1937

Дата смерти

12.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Моздок
Рождение ребёнка
25.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Моздок
Рождение ребёнка
12.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
12.02.2012
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