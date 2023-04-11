Журавлева Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буракова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Егор Михайлович

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
06.04.1963

Сын: Журавлев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно

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