Тихонов Иван Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Тихонов Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
13.06.1892
Дочь: (Тихонова) Ольга Иванова
Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Рождение ребёнка
13.06.1892
Дочь: (Тихонова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Рождение ребёнка
09.08.1893
Дочь: (Тихонова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Рождение ребёнка
08.07.1896
Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Рождение ребёнка
02.10.1897
Дочь: (Тихонова) Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Рождение ребёнка
02.10.1897
Дочь: (Тихонова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Смерть
Неизвестно