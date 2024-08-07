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Тихонов Иван Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Тихонов Сергей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Тихонов Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Бракосочетание
22.10.1889

Жена: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Рождение ребёнка
13.06.1892

Дочь: (Тихонова) Ольга Иванова

Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Рождение ребёнка
13.06.1892

Дочь: (Тихонова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Рождение ребёнка
09.08.1893

Дочь: (Тихонова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Рождение ребёнка
08.07.1896

Сын: Тихонов Александр Иванов

Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Рождение ребёнка
02.10.1897

Дочь: (Тихонова) Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Рождение ребёнка
02.10.1897

Дочь: (Тихонова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Смерть
Неизвестно

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