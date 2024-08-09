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Максаков Алексей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушина Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максаков Серафим Алексеевич

Мать ребёнка: Якушина Дарья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Дарья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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