Максаков Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушина Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максаков Серафим Алексеевич
Мать ребёнка: Якушина Дарья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максакова Дарья Егоровна
Смерть
Неизвестно