Лапшина (Шестакова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Шестакова) Александра Яковлевна

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Место рождения

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

04.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1879

Отец: Шестаков Яков Владимирович

Мать: Шестакова Дарья Гавриловна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лапшин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Лапшин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.05.1904

Сын: Лапшин Яков Иванович

Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Лапшина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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