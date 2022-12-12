Лапшина (Шестакова) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1879
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
12.03.1902
Сын: Лапшин Александр Иванович
Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.05.1904
Сын: Лапшин Яков Иванович
Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Лапшина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно