Зашихина (Чернова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихина (Чернова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Алтайский край, Яминский район, село Ямино

Дата рождения

19.01.1933

Дата смерти

После ?.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1955

Муж: Зашихин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зашихин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
06.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зашихин Василий Григорьевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
После ?.01.1983
Пермь, Пермский, Пермский край

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