Зашихина (Чернова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияАлтайский край, Яминский район, село Ямино
Дата рождения19.01.1933
Дата смертиПосле ?.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1955
Рождение ребёнка
12.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зашихин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зашихин Василий Григорьевич
Смерть
После ?.01.1983