Останина (Благинина) Стефанида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761 ст.
Дата смерти13.07.1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
22.01.1781 ст.
Муж: Останин Стефан
МК Николаевской церкви Таловской слободы: "22 января - венчаны Петровского прихода деревни Кипельской крестьянин Степан Аникин Останин, 22 года, Таловского прихода деревни Песков крестьянина Федора Бл... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Останин Василий
Отец ребёнка: Останин Стефан
Смерть
13.07.1823 ст.
МК Благовещенской церкви с. Петровского: "13 июля - деревни Кипельской крестьянина Стефана Останина жена Стефанида Федорова, 60 лет, горячной..."