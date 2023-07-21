Останина (Благинина) Стефанида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Благинина) Стефанида Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

13.07.1823 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1781 ст.

Муж: Останин Стефан

МК Николаевской церкви Таловской слободы: "22 января - венчаны Петровского прихода деревни Кипельской крестьянин Степан Аникин Останин, 22 года, Таловского прихода деревни Песков крестьянина Федора Бл... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Василий

Отец ребёнка: Останин Стефан

Смерть
13.07.1823 ст.
МК Благовещенской церкви с. Петровского: "13 июля - деревни Кипельской крестьянина Стефана Останина жена Стефанида Федорова, 60 лет, горячной..."
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