Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Лоскутова) Ольга Кононовна
Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лоскутов Николай Кононович
Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Лоскутова) Дарья Кононовна
Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович
Рождение ребёнка
06.09.1865
Сын: Лоскутов Никита Кононович
Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович