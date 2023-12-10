Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Лоскутова) Ольга Кононовна

Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лоскутов Николай Кононович

Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лоскутов Пётр Кононович

Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лоскутова) Дарья Кононовна

Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.09.1865

Сын: Лоскутов Никита Кононович

Отец ребёнка: Лоскутов Конон Макарович

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область

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