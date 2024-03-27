Скутова (Лисовская) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутова (Лисовская) Надежда

Место рождения

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния

Дата рождения

08.11.1909

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909

Отец: Лисовский Антон

Мать: Лисовская Дарья

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния
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Бракосочетание
16.09.1930

Муж: Скутов Карп Моисеевич

г.Витебск, Белоруссия
Рождение ребёнка
20.06.1931

Дочь: Прусакова Валентина

Отец ребёнка: Скутов Карп Моисеевич

г.Витебск, Белоруссия
Рождение ребёнка
18.05.1941

Сын: Скутов Анатолий

Отец ребёнка: Скутов Карп Моисеевич

Смерть
20.12.1986
г.Ногинск, Московская обл.
Похоронена на кладбище в г.Ногинск, могила рядом с часовней.
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