Скутова (Лисовская) Надежда
Место рождениясело Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния
Дата рождения08.11.1909
Дата смерти20.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909
Отец: Лисовский Антон
Мать: Лисовская Дарья
село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния
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Бракосочетание
16.09.1930
г.Витебск, Белоруссия
Рождение ребёнка
20.06.1931
Дочь: Прусакова Валентина
Отец ребёнка: Скутов Карп Моисеевич
г.Витебск, Белоруссия
Рождение ребёнка
18.05.1941
Сын: Скутов Анатолий
Отец ребёнка: Скутов Карп Моисеевич
Смерть
20.12.1986
г.Ногинск, Московская обл.
Похоронена на кладбище в г.Ногинск, могила рядом с часовней.