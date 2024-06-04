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Пислегин Сидор Акинфеев

Место рождения

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Пислегин Акинфей Анисимов

Мать: Пислегина Дарья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пислегина (Веденникова) Марья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Пислегин Федор Сидоров

Мать ребёнка: Пислегина (Веденникова) Марья Григорьева

Смерть
После 1762

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