Шерман . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерман .

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерман Галина

Отец ребёнка: не указан

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерман Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерман Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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