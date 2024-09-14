Андреев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Александра
Рождение ребёнка
1958
Сын: Андреев Александр Иванович
Мать ребёнка: Смирнова Александра
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Андреева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Александра
Смерть
Неизвестно