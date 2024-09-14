Андреев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Александра

Рождение ребёнка
1958

Сын: Андреев Александр Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Александра

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Андреева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Александра

Смерть
Неизвестно

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