Молодкина (Козлова) Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодкина (Козлова) Ираида Ивановна

Место рождения

Счастливка, Нажерово

Дата рождения

19.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1884

Отец: Козлов Иван Васильевич

Мать: Козлова (Волкова) Мария Ивановна

Бракосочетание
11.01.1904

Муж: Молодкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1904

Сын: Молодкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1906

Дочь: (Молодкина) Юлия (Иулия) Михайловна

Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Молодкин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.1913

Сын: Молодкин Иван (Иоанн) Михайлович

Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Молодкин Дмитрий (Димитрий) Михайлович

Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1920

Сын: Молодкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1923

Дочь: (Молодкина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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