Молодкина (Козлова) Ираида Ивановна
Место рожденияСчастливка, Нажерово
Дата рождения19.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1884
Бракосочетание
11.01.1904
Рождение ребёнка
25.12.1904
Сын: Молодкин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1906
Дочь: (Молодкина) Юлия (Иулия) Михайловна
Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1910
Сын: Молодкин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1913
Сын: Молодкин Иван (Иоанн) Михайлович
Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1916
Сын: Молодкин Дмитрий (Димитрий) Михайлович
Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1920
Сын: Молодкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1923
Дочь: (Молодкина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Молодкин Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно