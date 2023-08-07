Маркелова Елизавета Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.
Дочь: Галимская Вера Васильевна
Отец ребёнка: Маркелов Василий Михайлович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
В метрической книге Николаевской церкви города Пензы за 1910 год значится: «Счет родившихся женска пола – 22. Месяц и день рождения/крещения – июнь, 10/15. Имена родившихся – Вера. Звание, имя, отчест... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Маркелов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Маркелов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно