Смолина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Смолина Васса Федоровна
Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов
Рождение ребёнка
С 1808 по 1810
Сын: Смолин Федот Федоров
Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Смолин Венедикт Федорович
Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов
Смерть
Неизвестно