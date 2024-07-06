Смолина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Смолина Васса Федоровна

Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов

Рождение ребёнка
С 1808 по 1810

Сын: Смолин Федот Федоров

Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Смолин Михайло Федорович

Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Смолин Венедикт Федорович

Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Смолин Иван Федорович

Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Смолин Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Смолин Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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