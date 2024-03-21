Комарова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Борисова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Виктор Никандрович
Отец ребёнка: Комаров Никандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Никандр Никандрович
Отец ребёнка: Комаров Никандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Софья Никандровна
Отец ребёнка: Комаров Никандр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Никандр
Смерть
Неизвестно