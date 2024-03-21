Комарова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Борисова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Виктор Никандрович

Отец ребёнка: Комаров Никандр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Никандр Никандрович

Отец ребёнка: Комаров Никандр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Софья Никандровна

Отец ребёнка: Комаров Никандр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Никандр

Смерть
Неизвестно

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