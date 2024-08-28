Райссенбергер Девид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Райссенбергер Адам
Мать ребёнка: Бухнер (Райсенбергер) (Лангенбах) Мария Барбара
Смерть
1753
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Беккер (Райссенбергер) Барбара
Мать ребёнка: Бухнер (Райсенбергер) (Лангенбах) Мария Барбара