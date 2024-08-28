Райссенбергер Девид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райссенбергер Девид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Райсенбергер) (Лангенбах) Мария Барбара

Рождение ребёнка
1753

Сын: Райссенбергер Адам

Мать ребёнка: Бухнер (Райсенбергер) (Лангенбах) Мария Барбара

Смерть
1753
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Беккер (Райссенбергер) Барбара

Мать ребёнка: Бухнер (Райсенбергер) (Лангенбах) Мария Барбара

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