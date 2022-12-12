Мичурин Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурин Иван Владимирович

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Место рождения

поместье Вершина, Пронский уезд, Рязанская область

Дата рождения

27.09.1855

Дата смерти

07.06.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

поместье Вершина, Пронский уезд, Рязанская область
Место жительства
С 1872
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
07.06.1935
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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