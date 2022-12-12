Мичурин Иван Владимирович
Место рожденияпоместье Вершина, Пронский уезд, Рязанская область
Дата рождения27.09.1855
Дата смерти07.06.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
поместье Вершина, Пронский уезд, Рязанская область
Место жительства
С 1872
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1935