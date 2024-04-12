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Давыдов Липат Григорьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Между 1738 и 1743

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Давыдов Григорий Иванов

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Давыдов Яков Липатов

Мать ребёнка: Давыдова Домна Степанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Давыдов Антип Липатов

Мать ребёнка: Давыдова Домна Степанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1738 и 1743
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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