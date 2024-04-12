Давыдов Липат Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиМежду 1738 и 1743
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: Давыдов Григорий Иванов
Место жительства
1719
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Давыдов Яков Липатов
Мать ребёнка: Давыдова Домна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Давыдова Домна Степанова
Смерть
Между 1738 и 1743
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина