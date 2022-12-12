Коркин Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти11.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1939
Рождение ребёнка
01.06.1940
Дочь: Букаткина Раиса Павловна
Мать ребёнка: Коркина Феврония Кузьминична
Смерть
11.10.1944
Латвия, Добеле
Погиб в ходе Мемельской наступательной операции при проверке блокпостов. Убит снайпером в 12 часов дня.