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Коркин Павел Сергеевич

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Место рождения

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

11.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.09.1939

Жена: Коркина Феврония Кузьминична

Туголесский Бор, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1940

Дочь: Букаткина Раиса Павловна

Мать ребёнка: Коркина Феврония Кузьминична

Туголесский Бор, Шатура, Московская область
Смерть
11.10.1944
Латвия, Добеле
Погиб в ходе Мемельской наступательной операции при проверке блокпостов. Убит снайпером в 12 часов дня.
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