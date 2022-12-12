Посохов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосохов Иван Тихонович

Посохов Иван Тихонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1914 год - крестьянин хутора Дубровка Валуйского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
05.03.1914 ст.

Дочь: Посохова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Посохова Мария Ивановна

Дубровка, Валуйский, Белгородская область
Запись о рождении в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close