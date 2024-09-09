Истомин Макарий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1876
Бракосочетание
11.11.1896
Рождение ребёнка
04.06.1897
Дочь: (Истомина) Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
20.04.1899
Дочь: (Истомина) Александра Макаровна
Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
20.07.1901
Дочь: (Истомина) Мария Макаровна
Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
05.07.1904
Сын: Истомин Фома Макарыч
Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
17.01.1907
Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
08.08.1909
Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
03.05.1912
Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно