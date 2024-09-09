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Истомин Макарий Яковлевич

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1876

Отец: Истомин Яков Ермилович

Мать: (Истомина) Агриппина Егоровна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
11.11.1896

Жена: (Трубникова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
04.06.1897

Дочь: (Истомина) Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
20.04.1899

Дочь: (Истомина) Александра Макаровна

Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
20.07.1901

Дочь: (Истомина) Мария Макаровна

Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
05.07.1904

Сын: Истомин Фома Макарыч

Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Истомин Антоний Макарыч

Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Истомин Матвей Макарыч

Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Истомин Сидор Макарыч

Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Истомин Василий Макарыч

Мать ребёнка: (Трубникова) Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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