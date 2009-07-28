Телелюев(чапай) Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1940
Дата смерти20.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940
Отец: Телелюев Иван Васильевич
Мать: Телелюева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1968
Рождение ребёнка
01.01.1972
Рождение ребёнка
24.01.1979
Работа или профессия
Неизвестно
Завод ,,Заря"
Разнорабочий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область