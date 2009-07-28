Телелюев(чапай) Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелелюев(чапай) Евгений Иванович

Телелюев(чапай) Евгений Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1940

Дата смерти

20.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940

Отец: Телелюев Иван Васильевич

Мать: Телелюева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Людмила Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Завод ,,Заря"
Разнорабочий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Людмила Ивановна

Смерть
20.03.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close