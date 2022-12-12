Немыгина Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немыгин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович
Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно