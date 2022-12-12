Немыгина Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немыгина Анисья Алексеевна

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Место рождения

Никольское, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: Авдотья

Никольское, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Немыгин Алексей Иванович

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немыгин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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