Веретенникова-Кондрашова (Пикина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гликерия Яковлевна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Веретенников-Кондрашев Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пикин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Пикин Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850