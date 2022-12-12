Веретенникова-Кондрашова (Пикина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова-Кондрашова (Пикина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Веретенников-Кондрашев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пикин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Пикин Андрей Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Пикин Симон Андреевич

Отец ребёнка: Пикин Андрей Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич

Смерть
До 1850
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