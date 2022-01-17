Мальнева Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1940
Дата смерти17.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1968
Сын: Мальнев Михаил Станиславович
Отец ребёнка: Мальнев Станислав Николаевич
Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2022