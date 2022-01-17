Мальнева Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальнева Нина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1940

Дата смерти

17.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1968

Сын: Мальнев Михаил Станиславович

Отец ребёнка: Мальнев Станислав Николаевич

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальнев Станислав Николаевич

Смерть
17.01.2022
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