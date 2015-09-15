Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1927

Дата смерти

15.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927

Отец: Белоусов Константин Яковлевич

Мать: Баленко (Пряшенкова) Анастасия Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Николай Петрович

Рождение ребёнка
18.06.1950

Дочь: Окорокова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Гришин Николай Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Гришин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гришин Николай Петрович

Смерть
15.09.2015

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