Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1927
Дата смерти15.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1950
Дочь: Окорокова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Гришин Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Гришин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гришин Николай Петрович
Смерть
15.09.2015