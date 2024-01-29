Пьянзина (Ревва) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянзина (Ревва) Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1966

Отец: Ревва Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1991

Муж: Пьянзин Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
09.09.1991

Сын: Пьянзин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Пьянзин Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
02.02.1999

Дочь: Пьянзина Полина Андреевна

Отец ребёнка: Пьянзин Андрей Владимирович

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