Пьянзина (Ревва) Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1966
Отец: Ревва Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1991
Рождение ребёнка
09.09.1991
Сын: Пьянзин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Пьянзин Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
02.02.1999
Дочь: Пьянзина Полина Андреевна
Отец ребёнка: Пьянзин Андрей Владимирович