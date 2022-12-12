Зубанова (Архипова) Феклинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубанова (Архипова) Феклинья Семёновна

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Место рождения

Ельцовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ельцовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.01.1910

Сын: Зубанов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Зубанов Михаил Филиппович

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Зубанов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Зубанов Михаил Филиппович

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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