Зубанова (Архипова) Феклинья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1910
Сын: Зубанов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Зубанов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Зубанов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Зубанов Михаил Филиппович